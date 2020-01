Pán Matovič, na slovíčko.

Od Novembra 1989, sa začala divoká privatizácia, ktorá sa právom označuje ako obyčajná a okázalá zlodejina. A kto mohol , pochybne privatizoval. Politický systém to dovolil.

Od samého začiatku, kedy Ste vstúpili do veľkej politiky, Vás poznali občania Slovenska, ale hlavne voliči OĽANO, ako neúprosného opozičného politika, ktorý bojuje hlava-nehlava proti korupcii a poukazovali v parlamente na vážne prešľapy členov vlády a každý, kto si to podľa Vás zaslúžil. Všade, keď bola príležitosť, nekompromisne Ste kritizovali napr./ Fica, Kaliňáka, Danka /a ďalších. Poukazovali Ste na korupčné aféry, kto a kde koľko nakradol záhadnou privatizáciou, čo všetko vlastní , ako Ste vykladali v parlamente papieriky velkosti bankoviek / určite sa na to pamätáte ap.

S pánom Lipšicom Ste boli nekompromisní a nebrali Ste si servítok pre ústa. Keď som Vás počúval a nielen já, myslel som si, aký Ste spravodlivý a akože bojujete za obyčajných ľudí. Skrátka, prezentovali Ste sa ako poslanec bez úhony a v tom najlepšiom svetle.

Potom sa to akosi začalo s Vami kaziť a veľmi rýchlo Ste „leteli smerom dole“ a kritika Vašej osoby začala byť aj oprávnená.

Fotografia, ktorá je súčasťou tohoto článku, ma viac ako poburuje a ak je to pravda, čo sa tu píše, Ste rovnaký, ako ostatní , ktorí záhadne privatizovali a nadobudli honosný a okázalí majetok pochybným spôsobom.

Podľa fotografie a článku, Vaša manželka vlastní pol Trnavy!!! Miliónové majetky Vám pustnú!

Vážený pán Matovič, ako prišla Vaša manželka k takému majetku? Prečo je tento majetok prepísaný na Vašu manželku? To sa dá vlastniť pol Trnavy? Ja som presvedčený a občania Slovenska tiež, by mali vedieť , ako nadobudla Vaša manželka taký majetok. Čo to znamená „ POL TRVAVY???

Kažký, koho Ste kritizovali, získal svoj majetok podvodom, ale Vaša manželka, to je všetko OK! Kde je pravda, viete len VY.