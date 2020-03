Politické, povolebné „ vydieranie“ , sa môže začať.

V podstate sa už začalo a politické strany, ktoré sa dostali do parlamentu, si zatiaľ opatrne kladú podmienky.

Pán Kiska napr. prehlásil, že nesúhlsí s Kollárom pre jeho minulosť a preto by nemal byť vo vláde ap. Najnovšie sa Kiska , vyjadril, že sa mu nepáči rozdelenie ministerstiev v pomere , aké uviedol Matovič. Posledné video, ktoré sa objavilo na internete, Kiskova strana ide do koalície so stranami OĽANO, Sme rodina a SaS. Dokonca Matovič bol osobne za Kiskom, aby išiel do koalície, pretože Matovič chce ústavnú väčšinu. Kiska to dementoval a potvrdil vstup do tejto koalície. Ako sa sám Kiska vyjadril, že nová vláda musí mať vysoký morálny kredit !!!

Aj pán Kiska má vysoký morálny kredit?

Matovič ide osobne za človekom, ktorého v minulosti nazval daňovým podvodníkom a že by mal ísť do basy ap. NAKA teraz prešetruje Kiskove obchody v pozemkami.

Pre koho je vlastne spravodlivosť, resp. pre koho platí spravodlivosť? Záhadne sa stratilo tričko , ktoré tak často nosil Matovič v parlamente : Fico chráni zlodejov.! Matovič teraz chráni koho?

Pán Matovič, ako začnete trestať tých, ktorých Ste označili ako mafiáni vo Ficovej vláde? Vaša kolegyňa Remišová chce vziať podvodníkom nelegálny majetok. Koho vlastne mala na mysli? A čo Vy pán Matovič? Aj Vy chcete vziať podvodníkom nelegálny majetok? Týka sa to aj pána Kisku? Má nelegálny majetok? Necháte to prešetriť, alebo bolo v minulosti len divadlo z Vašej strany. Podľa obr. údajne vlastní Vaša manželka pol Trnavy? Kde na to vzala?

Pán Kiska si začal klásť podmienky a už Vás začínajú manipulovať a vydierať. Aj občanka Čaputová Vám už určite svoje povedala a trocha Vás „ usmerní „. Inými slovami, to čo teraz predvádzate , je názorná ukážka toho , ako s Vami manipulujú. Zlyhali Ste v plnom rozsahu a svojimi rozhodnutiami Ste vlastne napľuli všetkým občanom Slovenska do tváre.