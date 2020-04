SBD Púchov a jeho praktiky v mesačnom predpise za užívanie bytu.

Hovorí sa, že každý si dovolí toľko, koľko môže, ale hlavne toľko, koľko mu druhí dovolia. Na Slovensku , je to tak.

V minulosti som sa až tak veľmi nezaujímal jednotlivými položkami v mesačnom predpise / nájomné / za užívanie bytu. Posledných 5. rokov, som sa rozhodol, že budem požadovať od vedenia SBD Púchov / predstavenstvo / vysvetlenie jednotlivých položiek v nájomnom. To som ešte nevedel, čo „ všetko dokážu „ ľudia, členovia predstavenstva a riaditeľ SBD Púchov. Keď napíšem, že robia podvody, tak to je slušne napísané.

Posledných 5. rokov sa dovolávam písomného vysvetlenia zo strany SBD Púchov na niektoré položky v mesačnom predpise za užívanie bytu. Musím z hrôzou napísať, že s takou aroganciou , ignoranciou a drzosťou, som sa už dlho nestretol. Márne sa dovolávam písomného vysvetlenie, čo znamenajú okrem iných, tieto položky : poplatok za zástupcu vlastníkov bytov / 1. 48 € a poplatok za správu / 7. 50 € /. Uvedené poplatky sa postupne navyšujú. Tieto poplatky mi za 5. rokov, vedenie SBD Púchov , odmieta vysvetliť. Posledná úprava uvedených poplatkov sa , akože schvaľovala na verejnej schôdzy vlastníkov bytov, v júni 2019. To nebolo schvaľovanie v tom pravom slova zmysle. Predstavenstvo SBD Púchov schválilo na svojom zasadnutí úpravu týchto položiek, zakomponovali to do mesačných úhrad každému vlastníkovi bytu a až potom zvolali schôdzu vlastníkov bytov, aby sa odhlasovali tieto poplatky, ktoré už boli v mesačnom predpise. SBD Púchov si dali odhlasovať niečo, čo už bolo v nájomnom. To malo byť naopak. Najprv predložiť na schôdzi vlastníkov bytov, návrh na takúto úpravu nájomného a následne dať hlasovať. Okamžite som poukázal na tieto ich nekalé praktiky, žiadal som vysvetliť, aj na schôdzi, čo znamenjú tieto poplatky a členka predstavenstva p. Rosinová mi odmietla vysvetliť tieto poplatky. Hlavne, že požadovala, aby to vlastníci bytov odhlasovali / súhlasili/.

Toto je len jeden prípad , ako pracuje SBD v Púchove a celé predstaventvo. A čo hovoria na tieto praktiky správcu , spoločenstvo vlastníkov bytov? Nič a tvária sa , že sa ich to netýka. Pán František Svitek, ako predseda / zástupca vlastníkov bytov /, ktorý si robí čo chce a nájomníci bytovky mlčia. Na moju požiadavku na schôdzy vlastníkov bytov, som p. Sviteka vyzval / a nie raz /, aby vyvodil osobnú zodpovednosť a okamžite odstúpil zo svojej funkcie. Odmieta odstúpiť, napriek skutočnosti, že stále poukazujem na jeho podvody. A SBD Púchov, ako správca, mlčí.