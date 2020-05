Pán Dzurinda, zdá sa, ži si v Bruseli užívate luxusný život.

Tá doba, Dzurindovej vlády a pána Mikloša, ako ekonomického kata Slovenskej politiky, je už dávno preč a dúfam, že sa nevráti.

Pre Slovensko ste nedokázali urobiť absolútne nič. Keď počujem Vaše meno, vždy ma napadne, ako ste sľubovali občanom Slovenska o 100 % vyššie platy !!! A nielen to. S tým Vaším kamarátom Miklošom, ste narobili také straty a zodpovednosť žiadna a dodnes ste sa ani jeden nezodpovedali za ekonomické straty, ktoré ste obidvaja napáchali.

Ale, zdá sa že ste nemeškali, a rýchlo ste sa upratali do Bruselu a dokonca aj so svojou asistentkou. Ja viem, plat v Bruseli máte luxusný o ktorom sa kompetentní nechcú vyjadriť a odmietajú to komentovať.

Po neúspechu vo vysokej politike na Slovensku, rýchlo preč zo Slovenska a budeme ryžovať v Bruseli, Tak to aj robíte.

Podľa najnovších informácií, máte záujem, resp. láka Vás domáca politika. A čo tak zrazu, ctený pán Dzurinda, už sa Brusel zunoval?

Ak sa nudíte, sadnite na bicykel a zopakujte si tie hlúposti , ktoré Ste predvádzali v minulosti pred voľbami.

Spomínam si na tie dni, keď Ste , akože išli na bicykli cez celé Slovensko. Videl som to osobne : v obci Ilava, ste šľapali na bicykli, za obcou ste nasadli na Aviu a v obci Pruskom, sa to opakovalo, nasadli ste na bicykel, aby každý videl, aký ste športovec a za obcou ste znova naložili bicykel do nákladného auta. A takto to pokračovalo cez celé Slovensko. A všetkých ste chceli presvedčiť, že šlapete na bicykli cez celé Slovensko. Bolo to úbohé a smiešne. Ľudia tomu uverili.

Vás láka domáca politika

A mňa láka Vám povedať do očí , aký Ste úbožiak, ktorý v politike na Slovensku , nemá miesto.