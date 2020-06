Mediálna pandémia a ako pomáha Matovičovi.

Už sa to píše vo veľkom a stále viac a viac sa hovorí, že Covid - 19 je mediálna pandémia, ktorá neexistuje. Mohla, alebo môže pomáhať Matovičovi v jeho rozhodnutiach?

Po parlamentných voľbách 2020 sa dostala do vlády skupina neodborníkov, skrátka takí, ktorí tomu nerozumejú. Matovič, Kollár, Remišová ,Budaj ap. Pred voľbami stihli nasľubovať všetko možné, ako budú bojovať proti korupcii, všetkých zlodejov potrestajú, no kopec absurdností a nezmyslov. Po vyhlásení výsledkov volieb, boli mnohí nadšení , ako dopadli voľby a verili, že OĽANO na čele s ,, urobia poriadok so všetkými oligarchami , skorumpovaných politikov potrestajú ap. Potom, ale prišlo vytriezvenie a všetci sme pochopili, akým smerom sa bude uberať vláda SR a čo nás čaká. Všetky sľuby a opatrenia, ktoré budú robiť / Matovič, Kollár, Remišová, Krajniak a ďalší tzv. odborníci, sa stali len sľubmi a robia len to, čo im prinesie prospech a úžitok. A voliči ? Tí už nie sú dôležití.

Koalícia má ústavnú väčšinu a to ju robí neodvolateľnú. Sú spokojní. Lenže Matovič, pri tom svojom víťazstve si neuvedomil, alebo uvedomil , že vyhrať voľby, znamená ,začať plniť príkazy tých, ktorí ho tam „dostali“. Všetci vieme, kto Matoviča riadi.

Matovičovo víťazstvo vo voľbách, bolo pre neho samotného veľkým prekvapením a možno ani neveril, že sa OĽANO stane víťaznou politickou stranou. Hneď od samého začiatku mu však bolo jasné, že svoje sľuby nesplní. Chcel a to sa mu podarilo, vytvoriť koalíciu, ktorá bude mať parlamentnú väčšinu. Aj to sa mu splnilo. Lenže občania Slovenska začali vyjadrovať veľkú nespokojnosť a postupne začali protestovať proti jeho vláde a jeho opatreniam.

A potom „prišiel“ COVID – 19, čo sa Matovičovi veľmi hodilo. TB jedna za druhou, opatrenia krízového štábu ap. Matovič si bol vedomý, že riadiť štát je pre neho veľké sústo, ktoré nezvládne , ani jeho ministri. Nespokojnosť s jeho opatreniami narastali a stále narastajú. Jediné riešenie , pre jeho vládu je zakázať občanom Slovenska organizovať protesty a pokutovať každého organizátora verejného protestu. Takýchto protestov sa Matovič veľmi bojí a bude pre jeho vládu najlepšie, občanov Slovenska držať „ na uzde „ doma. Je si vedomý, keby protesty pokračovali a stupňovali by sa, bude musieť odstúpiť. Také niečo si Matovič nemôže dovoliť. A toho sa veľmi bojí, aj keď sa tvári, že sa nič nerobí. Občania Slovenska sa pravdepodobne nedajú odradiť a budú pravdepodobne protestovať aj v nasledujúcich dňoch.

Matovič a celý krízový štáb musí vedieť, že s tým Covid – 19 , nie je niečo v poriadku. Monohé informácie, ktoré sa dostávajú na verejnosť, ako na Slovensku , tak aj v zahraničí, že Covid – 19 vlastne ani neexistuje a je to mediálny vírus. Pravdepodobne toho Matovič využíva a aby udržal ľudí doma a nešli protestovať do ulíc, začína informovať o druhej vlne Covid – 19, ktorá má údajne byť ešte horšia, ako je teraz. Zvažuje v pokračovaní štátnej karantény a reálne pripúšťa obnoviť pôvodné opatrenia, ak to bude nutné. Takto budú občania Slovenska v neistote a ak to bude nutné, pre jeho zotrvanie vo funkcii predsedu vlády, bude stupňovať opatrenia proti ľuďom, aby neprotestovali , pretože, keby sa stupňovali protesty, asi by musel odstúpiť a vláda by padla. Celú situáciu sledujú ľudia, ktorí dopomohli Matovičovi vyhrať voľby a aby sa mohla vytvoriť terajšia koalícia, ktorá má dostatočný počet hlasov v parlamente, aby stopli je odvolanie.

Zdravotníci v prvej línii o Covid – 19 , toho vedia oveľa viac, ale sú utajované a ľudia sa nesmú dozvedieť pravdu.

Zápisnice z krízového štábu sa nepíšú! a to je fakt o ktorom sa hovorí a píše. Prečo? Aká je veková katogória nakazených a usmrtených na vírus? To nám nikto nepovie a tieto informácie sú prísne utajované.Prečo niektorí tvrdia, že je to mediálna pandémia?