Šialenstvo, zvané celoplošné testovania občanov Slovenska, ktoré sa pripravuje.

Absurdnosti, ktoré sa v týchto dňoch dostávajú na verejnosť cez média, stále pribúdajú a pribúdajú. Koľko ich ešte bude?

Matovič plánuje uskutočniť celoplošné testovanie všetkých občanov Slovenska, aby sa zistilo, koľko ľudí je pozitívnych a koľko negatívnych. Celá táto iniciatíva Matoviča, je absurdný nezmysel a nemá vôbec opodstatnenie. Ak sa zistí určitý počet nakazených a nenakazených, neviem si predstaviť , čo bude ďalej. Tí , akože negatívni, môžu byť na druhý alebo tretí deň už nakazení, môžu nakaziť ostatných a ani o tom ani nemusia vedieť. A tých počet nakazených, môže geometricky rásť. Ak do toho pridáme skutočnosť, že ide zimné obdobie a možnosť nakaziť sa chrípkou, ani nehovoriac. Všetci , ktorí ochorejú na chrípku, budú zaradení do skupiny nakazených na C-19. V ambulancii všeobecného lekára, teraz poznajú len jedinú diagnózu – Covid – 19.

Ak sa pri druhom celoplošnom testovaní všetkých občanov Slovenska zistí, čo je veľmi pravdepodobné, väčší počet pozitívnych na C-19, Matovič a UVZ, resp. len UVZ, nariadi celoplošné očkovanie všetkých občanov Slovenska. Ak v čase celoplošného testovanie budú úmrtia, všetko sa pripíše na konto C-19. Pacient zomrel na C-19 a vôbec to nemusí byť pravda.

Celé toto absurdné celoplošné testovanie , je obyčajný biznis a neprinesie nič dobré. Áno, budeme vedieť, koľko ľudí je na C-19 pozitív a negatív. V rodine stačí jeden, aby bol nakazený a čo tí ostatní ? A ten nakazený , ani nemusí spočiatku vedieť, že je nakazený. Možno bude mať príznaky chrípky, ale teraz je to IN. Obvodný lekár rozhodne – máš Covid – 19, musíš ísť na testovanie, do karantény ap.

Keď si uvedomíme, že UVZ, tj. pán Mikas nariadil nosiť rúško , aj keď to môže u niekoho zhoršiť jeho zdravotný stav – pacient môže byť alergický, astmatické dýchanie a pre takýchto pacientov , to môže mať tragické následky. A kto bude vinný? Covid – 19.