Kto „ vyrobil / stvoril / „ Matoviča takého, aký je?

Túto otázku si kladiem sám sebe a hľadám odpoveď, ako to vlastne začalo , kde to začalo a prečo to vlastne začalo.

Matovič z čias, keď bol ešte opozičný poslanec, kritizoval v parlamente koho vedel, slovne napádal členov vlády, hlavne bývalého predsedu vlády p. Roberta Fica a ďalších poslancov,

bývalého predsedu parlamentu p. Andreja Danka a ďalších.

Matovičove tričko / Fico chráni zlodejov/, pravidelne nosil na každé zasadnutie parlamentu. Jeho tvrdé, až vulgáne slová , boli na programe každého zasadnutia parlamentu NRSR. Snažil sa argumentovať a predkladať , podľa Matoviča , hodnoverné dôkazy. Snažil sa hovoriť tak presvedčivo, že mu jeho voliči , za celé obdobie opozičného poslanca, slepo verili. Dokonca sa dal napísať na posledné miesto kandidátnej listiny a vždy sa dostal do parlamentu. Dokonca ho bývalý predseda parlamentu, Andrej Danko, vykázal z parlamentu. Skrátka, bol nenapodobiteľný a svojím !rečníckym talentom“, ho jeho voliči „ milovali „! Vždy sa dostal do parlamentu. Vtedy som si aj ja myslel, že to naozaj myslí vážne , má naozaj pravdu a všetko splní, čo svojím voličom nasľuboval. Dokonca bývalý predseda vlády , povedal Matovičovi, že je psychopat. Priznám sa, že toto tvrdenie bývalého predsedu vlády ,bolo dosť silné a neprimerané. To, čo je už v súčastnosti verejne známa skutočnosť, kto je vlastne Matovič, bývalý predseda vlády, už dávno vedel. Len MY ostatní a hlavne jeho voliči, to nevedeli.

Situácia po voľbách 2020, sa zmenila a nič z toho, čo Matovič nasľuboval, nič nesplnil a ani nesplní. Nemá dôvod. Je tam , kde sa chcel dostať a mať absolútnu moc. Vysmieva sa na každom kroku a uráža, koho len môže , alebo toho, kto má iný názor. Na TB sa tvári ako majster sveta a tvári sa , že len on má pravdu a na všetko má odpoveď. Jeho arogancia a drzosť nabrala obludné rozmery.

Vládna strana SMER-SD a ďalšie strany , ktoré boli v koalícii, neurobili absolútne nič. Mám na mysli podniknúť právne kroky na zastavenie Matoviča za tie jeho urážky a osočovania v parlamente. Koľko trestných oznámení Ste podali na Matoviča? Kde sú výsledky šetrenia? Dovoľovali Ste Matovičovi veľmi veľa. A aký je výsledok? Matovič sa stal predsedom vlády, všetkým sa smeje do očí a zabáva sa, ako všetkých tyranizuje.

Každý si dovolí toľko, koľko mu ten druhý dovolí. A MY, občania Slovenska, mu toho dovoľujeme veľmi veľa.

Všetkým/ aspoň si myslím / , občanom Slovenska je už jasné, že Matovič a celá jeho vláda, toto všetko robí preto , aby sa udržali pri moci celé volebné obdobie.

Nemusíte súhlasiť s tým, čo je napísané v mojom článku, máte právo na názor ,ale neurážajte ma v komentároch. Ďakujem.