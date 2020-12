Sledujem Vaše články a musím po dlhšej dobe znova napísať, že Ste sa nezmenili a píšete stále také absurdnosti. Niektoré Vaše články sú naozaj jedna katastrofa a čo je horšie , sú to plagiáty. Ale toto nie je jediný problém Vašich

Jeden z posledných článkov – Nedopustia, že Covid – 19 a Smrť sú , z 23.12. 2020 jasne dokazuje , aké nedostatočné informácie máte o tomto víruse. Nechcem tým napísať, že ja som ten, ktorý má tie najsprávnejšie informácie, ale snažím sa získať maximálne množstvo informácií. Jeden diskutér napísal, že sa riadi podľa WHO a právny rozmer , nie je podľa neho dôležitý.

Chcem Vám dať do pozornosti, že právny názor je v tomto prípade veľmi dôležity !

Pokiaľ sa týka tej diskusie k tomuto článku, musím vyjadriť zhrozenie, čo Vy robíte a ako okamžite odstraňujete diskusné príspevky. Každý dis. príspevok, ktorý niekto napíše , odstránite, pretože to nie je podľa Vášho názoru. Pán bloger Droppa, ale takto to nefunguje a takéto niečo si nemôžete dovoliť. Vy Ste mimoriadne silný liberál, to už viem veľmi dlho, Vaše články sú toho dôkazom.

Rešpektujem Vaše názory a ak Ste presvedčený o svojich liberálnych názoroch a v tom , o čom píšete, je Vaše vec. Ale rešpektujte aj názory iných. Aj o tom je demokracia, ak viete, čo mám na mysli.

To Vaše – VIP a obľúbený bloger, som presvedčený, že tieto benefity nemáte právo využívať, resp. si ich nezaslúžite. O tejto skutočnosti písala aj jedna diskutérka k tomuto článku a okamžite Ste ju zrušili / príspevok /, pretože Ste nezvládli kritiku. Vy stále urážate blogerov / napr. mňa /. Ja som Vás už upozornil, aby Ste si odpustili urážajúce dis. komentáre v mojich článkoch a žiadal som Vás, aby Ste v tom prípade nekomentovali moje články. Máte právo na názor, ale iba v tom prípade, ak je slušný. Vaše niektoré komentáre, sú veľmi neslušné. Stažoval som sa aj na Vašu osobu v redakcii, ale nič sa nezmenilo.

Pokiaľ sa týka toho predmetného článku : je to mediálne svinstvo, je to viac mediálna pandémia. Nepopieram existenciu tohoto vírusu, ale pravda je niekde inde.

To nezmyselné šialenstvo , celoplošné testovanie , nič nevyriešilo a nič nedokázalo. Dobrovoľne, povinné testovanie bolo o biznise niektorých ľudi, nebudem to rozvádzať. A očkovanie, to je ďalší absurdný nezmysel.

Pán Droppa, buďte úprimný – dali Ste sa otestovať? Nemusíte mi odpovedať, nemám právo to vedieť, je to osobná vec každého , ale nie je ťažké si to domyslieť.

A tie náhubky / ten odporný hnus / , ktorý ľudia musia nosiť na tvári. Opýtajte sa právnika, aký má názor na tzv. rúška. Nie je zákonná povinnosť nosiť rúška a nikto nemá právo /polícia / pokutovať , za nenosenie rúška. Ústava SR, nič také neprikazuje. A ten certifikát? To je totálna absurdnosť ! Nikto nemá právo od občanov žiadať tento zdrap papiera, aby sa preukázal, či je negatívny, alebo pozitívny.

Tie štatistické údaje o počte nakazených na C-19 , sú nepravdivé, právo na názor , mám aj ja.

Žiadam všetkých , ktorí sa rozhodnú komentovať tento článok, neurážajte ma. Máte právo na názor, ale komentujte slušne.

Pán bloger Droppa, ako VIP, máte aktívnu službu, okamžite odstrániť každý komentár, ktorý sa Vám nebude páčiť a nemusíte žiadať redakciu o zrušenie príspevku. Já takú možnosť nemám. Dôrazne Vás žiadam pán Droppa, aj ostatných diskutérov, neurážajte ma, nemáte na to právo.

Pán Droppa, prekonajte sa a ukážte všetkým, že Ste iný. Nechajte všetky dis. príspevky vo svojom článku , aj keď budú kritické, ale slušné. Dokážete to? Ja to viem a viete to aj VY. Ale nechám sa prekvapiť.

Podľa Dr. Rogera Hodkinsona, jedného z najvýznamnejších kanadských patológov a experta na virológiu, je pandémia COVID-19 „najrozsiahlejší podvod na nevedomej verejnosti, aký bol kedy zosnovaný“.