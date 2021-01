Ako ďalej, alebo kam „ kráčaš „ Slovensko ?

Parlamentné voľby v roku 2020 na Slovensku dopadli tak, ako dopadli. Pre niekoho veľmi dobre a pre niekoho katastrofálne

Dovolím si tvrdiť, že OĽANO zrejme ani neverili na víťazstvo v parlamentných voľbách, aj keď v kútiku duše počítali v dobrým výsledkom. Alebo naozaj vedeli, že tieto voľby vyhrajú? Podľa toho, ako sa Matovič správal, ako sa vyjadroval na adresu vtedajšiej vládnej strany SMER-SD pred voľbami, si bol celkom istý, že voľby v r. 2020 určite vyhrá. Čo viedlo Matoviča k tomuto presvedčeniu, vie najlepšie ,len on sám. Možno, že sa raz verejnosť dozvie niektoré podrobnosti o voľbách v r. 2020. Ako sa vyjadroval v zahraničí na adresu niektorých politikov / Počiatek, Fico ap./ že im všetko zoberie, čo nadobudli pochybným spôsobom / na jednom videu je pred Počiatkovou vilou / je to verejne dostupné video/ a ďalšie videá. Skrátka, stelesnená spravodlivosť a všetkým nasľuboval aký bude spravodlivý ap. Po voľbách, sme sa všetci presvedčili, ako Matovič klamal, resp. oklamal všetkých, ktorí ho volili, aj nevolili. Remišová to isté.

V týchto dňoch, keby sa konali voľby do NRSR, terajšia vladna koalícia , by sa určite do parlamentu nedostala / SaS určite nie, SME rodina tak isto, Za ľudí, ani nehovoriac./ , pravdepodbne ani OĽANO by sa nedostalo do parlamentu. Všetci lídri strán tejto vládnej koalícii, sú si toho vedomí a urobia všetko, aby dokončili toto volebné obdobie. Vedia veľmi dobre, ako ich občania Slovenska hodnotia a čo si o nich myslia. Im to zjavne nevadí, pretože sú pri moci a majú ústavnú väčšinu. Môžu si schváliť všetko , čo sa im bude hodiť , aby mohli vládnuť. Ústava SR a dodržiavanie zákonov Ústavy SR im nič nehovorí. Stále si predlžujú núdzový stav, kde je okrem iného zákaz zhromažďovania sa na verejnosti ap. A keď sa bude končiť ich volebné obdobie, môže sa stať, že si schvália , aby sa voľby nekonali. Aj to je veľmi reálne. Terajšia vládna koalícia sa veľmi bojí protestov, preto ten núdzový stav.

Predpokladajme, že nasledujúce voľby do NRSR , sa budú konať v riadnom termíne.

Po voľbách v roku 2020 boli tieto výsledky:/obr/

Ak by sa OĽANO dostalo do parlamentu, reálne by sa nemalo stať víťazom volieb. SaS, SME RODINA a ZA ĽUDÍ sa do parlamentu asi nedostanú. Ak by nasledujúce voľby v roku 2024 vyhral SMER-SD, mal by vážne problémy s vytvorením koalície, aby mohol vládnuť. Vychádzam s údajov a výsledkov volieb v roku 2020. Ak by sa dostali do parlamentu, SMER-SD,LSNS, KDH, SNS, HLAS, MOST-HÍD, prípadne ďalšie mimoparlamentné strany, bolo by to veľmi ťažké pre víťaza volieb zostaviť koalíciu. Na voľby do parlamentu v roku 2024, si musíme ešte počkať, ak nebudú predčasné voľby.