Richard Sulík a jeho rúško.

Každý si dovolí toľko, koľko mu dovolíme. Richard Sulík si asi toho môže dovoliť toľko,ako on sám uzná za vhodné.

video //www.youtube.com/embed/C1aWRqvb9nw

Pred pár dňami som zaregistroval oznámenie / video / predsedu SaS a ministra hospodárstva, Richarda Sulíka, kde na tlačovej besede oficiálne oznámil, že podľa jeho informácii, sa už nemusia nosiť rúška v interiéri a následne si verejne zložil svoje rúško z tvári.

Neviem podľa čoho a akých informácii a kto mu dal tie informácie, že sa už nemusia nosiť rúška v interiéri.

Jeho informácia o tejto skutočnosti, nebola oficiálne oznámená / žiadne média o tejto zmene neinformovali, ale pán Sulík túto informáciu mal a podľa toho sa aj správal. Toto jeho tvrdenie do dnešného dňa nebolo oficiálne zverejnené a nikto sa v médiach o tejto skutočnosti nezmienil. Robil si srandu z občanov, alebo chcel ukázať a dokázať všetkým, že ON si takéto niečo môže dovoliť? Ja nemám takú informáciu, že to nie je pravda a toto jeho vyhlásenie je nezmysel, resp. , že nemá pravdu. Média stále mlčia – dokedy !

Občania SR, kedy zložíme svoje rúška a prestaneme ich nosiť v interiéri? Bojíme sa? Áno, v tom je celá a na tom je založená celá pandémia – strach !!!