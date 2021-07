Nie je očkovanie ako očkovanie? Čo to znamená byť slobodný, keď sa človek dá zaočkovať? Naozaj je občan slobodný, keď sa nechá zaočkovať?

Na sociálnej sieti som si všimol, že sa odmietate stretnúť s občanmi, ktorí prišli pred Vás dom. V podstate sa skrývate pre týmito občanmi a tak ako sme mali možnosť vidieť, Váš dom bol strážený príslušníkmi polície , dokonca tam bola aj NAKA. Prečo sa odmietate rozprávať s občanmi, prečo im odmietate odpovedať? Okrem iného, sa dožadujú vysvetliť, prečo musia byť zaočkované ich deti?

Ak je skutočne pravda, že očkovanie / ako také / je veľmi dôležité pre všetkých a je to dôležité pre zdravie, prečo vznikajú zdravotné problémy / vážne / u zaočkovaných. A Tí zomrelí – viac ako 12 000 obetí tohto Vášho a nielen Vášho očkovacieho šialenstva, kedy to Vy vysvetlíte a ako je možné, že sa to vôbec stalo?

Prečo sa hovorí, že očkovanie je dobrovoľné, keď nie je dobrovoľné !

Pán profesor Krčméry, už je neskoro vysvetľovať nič o očkovaní. Občania Slovenska už dávno pochopili, že toto očkovacie šialenstvo je obyčajný podvod . Ale Vy sa tvárite a správate, že je všetko v poriadku.

Táto fotografia hovorí za všetko. Mnohí ľudia sa nechcú dať zaočkovať a majú na to dôvod.

A to aj Vaše očkovanie , je pravdepodobne podvod a podľa môjho názoru, Vy Ste neboli očkovaný vakcínou proti C-19. To by Ste neriskovali. Nečudoval by som sa , keby to boli nejaké vitamíny.

Ak chcete a nielen Vy, aby očkovanie ústavných činiteľov a poslancov bolo presvedčivé , mali by sa očkovať v priamom prenose, aby sme všetci videli ako sa naťahuje vakcína do inj. striekačky a hlavne aby bolo vidieť, že bola vakcína naozaj vpichnutá, nie len dotknutá ramena. Je video, kde vakcinácia sa robila u niektorých, prázdnou striekačkou !!!

Som presvedčený, že vakcinácia členov vlády a poslavcov by mala byť verejná a v priamom prenose! Pán profesor Krčméry, prečo ešte nie sú zaočkovaní všetci členovia vlády a poslanci vládnej koalície? Čoho sa boja?